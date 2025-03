Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagnachmittag die Koblenzer Einsatzkräfte beschäftigt: Im Kreuzungsbereich „Am Wöllershof“ krachten zwei Autos ineinander.

Während eines schweren Verkehrsunfalls an der Kreuzung „Am Wöllershof“ nahe des Koblenzer Löhr-Centers sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 57 Jahre alter Mann mit seinem Auto trotz Rotphase in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte er mit einem anderen Pkw, der Vorfahrt hatte.

i Nach dem Unfall musste die Kreuzung erst einmal geräumt werden, erst am frühen Nachmittag konnte der Verkehr wieder frei fließen. Martin Boldt

Es kam zu einem Crash, der 57-Jährige und sein Beifahrer sowie der Fahrer des zweiten Autos zogen sich schwere Verletzungen zu. Die beiden Pkw, wohl ein Lada und ein VW, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. In der Folge war der Kreuzungsbereich bis etwa 13.30 Uhr gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen in der Koblenzer Innenstadt führte. Laut Polizei könnten gesundheitliche Gründe ausschlaggebend für den Fahrfehler des 57-Jährigen gewesen sein.