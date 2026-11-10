Wappenteller für Verdienste Kreis MYK ehrt Andrea Nahles und sieben weitere 10.11.2026, 11:00 Uhr

i Die ehemalige SPD-Vorsitzende und heutige Chefin der Arbeitsagentur des Bundes, Andrea Nahles, gehörte zu den Ausgezeichneten. Damian Morinek/Kreisverwaltung

Vom Karneval über die Kommunalpolitik bis zur großen politischen Bühne: Acht Persönlichkeiten wurden für ihre Verdienste um den Landkreis Mayen-Koblenz ausgezeichnet. Darunter ist auch die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles.

Acht Persönlichkeiten, acht beeindruckende Lebenswege und ein gemeinsames Ziel: Sie wollen ihre Heimat mit ihrem Engagement voranbringen. Anlässlich des 56. Geburtstags des Landkreises Mayen-Koblenz hat Landrat Marko Boos am Samstag, 7. November, im Kreishaus die Wappenteller verliehen.







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