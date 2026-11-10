Vom Karneval über die Kommunalpolitik bis zur großen politischen Bühne: Acht Persönlichkeiten wurden für ihre Verdienste um den Landkreis Mayen-Koblenz ausgezeichnet. Darunter ist auch die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles.
Lesezeit 3 Minuten
Acht Persönlichkeiten, acht beeindruckende Lebenswege und ein gemeinsames Ziel: Sie wollen ihre Heimat mit ihrem Engagement voranbringen. Anlässlich des 56. Geburtstags des Landkreises Mayen-Koblenz hat Landrat Marko Boos am Samstag, 7. November, im Kreishaus die Wappenteller verliehen.