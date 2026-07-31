Großes Engagement in Koblenz Krebs hat ihr Leben verändert – nun helfen sie anderen Doris Schneider 31.07.2026, 12:00 Uhr

i Die beiden Koblenzer Geschäftsfrauen Diana Löber (links) und Julia Goray unterstützen Krebspatientinnen – bei Bedarf von der Diagnose oder dem Krankenhausaufenthalt bis zur Versorgung mit Wäsche und Perücken. Karina Schuh Photography

Der Krebs hat die beiden Koblenzer Geschäftsfrauen Julia Goray und Diana Löber zusammengebracht. Beide sind selbst Betroffene, beide engagieren sich für Vorsorge und mehr. Und sie helfen anderen Frauen – mit Perücken, Wäsche und viel Lebensmut.

Manchmal, erzählt die Koblenzerin Friseurmeisterin Julia Goray nachdenklich, bekommt eine Frau am Morgen bei ihrem Arzt die Diagnose Brustkrebs und steht schon am Mittag bei ihr in ihrem Laden in der Koblenzer Innenstadt, um eine Perücke zu bestellen.







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