Gesundheitsreport 2025
Krankenstand in Koblenz: 20 Fehltage pro Beschäftigtem
Der Krankenstand in und um Koblenz bleibt 2025 auf hohem Niveau. Laut einer aktuellen Analyse der DAK-Gesundheit waren Beschäftigte im Schnitt 20 Tage krankgeschrieben – das entspricht 5,5 Prozent. Was verursachte die meisten Fehltage? Ein Überblick.

Zwischen Erkältungswelle, Dauerstress und Rückenschmerz: Der Krankenstand in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz ist 2025 leicht gesunken – laut einem Bericht der DAK-Gesundheitskasse ist das aber kein Grund zur Entwarnung.

