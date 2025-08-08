Auf der Koblenzer Karthause entsteht ein exklusives Wohnprojekt mit 21 Einheiten. Doch derzeit sind die Arbeiten stillgelegt durch einen Gerichtsprozess. Nachbarn stören sich an dem Kran. Die Gegenseite um Bauträger und Baufirma ist massiv verärgert.

Das Areal auf der Koblenzer Karthause oberhalb der Sportanlage Schmitzers Wiese hat eine lange und teils prestigeträchtige Geschichte. Hier stand über Jahrzehnte das bekannte Hotel Bastian. Nach 2015 wurde es vor allem als Unterkunft für geflüchtete Familien genutzt. Seit einiger Zeit entsteht hier das Maiblick Living, ein höherpreisiges Eigentumswohnprojekt in zwei Mehrfamilienhäusern mit 21 Einheiten, Tiefgarage und schönem Ausblick auf die Moselweinberge.

Derzeit aber müssen die Arbeiten ruhen. Es gibt einen Gerichtsprozess zwischen Nachbarn und dem Bauträger, Polizei und Bauaufsicht wurden auch schon eingeschaltet. Der große Streitpunkt ist der Schwenk des Krans mit seinem 45 Meter langen Ausleger.

i So sieht die Baugrube derzeit aus. Rico Rossival

Wie in solchen Fällen üblich, gehen die Ansichten der Streitparteien eklatant auseinander. Die Nachbarn kritisieren, dass der Bauträger von Beginn an eher hemdsärmelig vorgegangen sei, das Aufstellen und die Arbeit des Krans, der mehr oder weniger stark über ihre Grundstücke schwenkte, nicht formgerecht angemeldet habe und sich kaum um ihre Belange schere.

Die Gegenseite – Bauträger, Baufirma und Wohnungsvermittler – indes beklagt, dass ihr Projekt bewusst gestört und verzögert werde und dass es am Ende kein Wunder sei, wenn das „deutschlandweite Problem von steigenden Baupreisen und daraus resultierenden steigenden Verkaufspreisen nur verschärft“ werde.

Mündliche Gerichtsverhandlung ohne Einigung

Klar ist: Seit dem 17. Juli ruhen die Kranarbeiten wegen des Rechtsstreits. Wie lange ist offen. Am 30. Juli gab es eine mündliche Verhandlung am Landgericht in Koblenz – ohne Einigung. Die Entscheidung wird für Ende August erwartet, da der zuständige Richter nach der Verhandlung in einen mehrwöchigen Urlaub gegangen ist.

Klar ist auch: Der zunächst geplante und Wohnungskäufern genannte Fertigstellungstermin von Ende 2025 ist schon lange nicht mehr zu halten – auch ohne die aktuelle Verzögerung durch den Streit um den Kran. Derzeit geht der Bauträger, die Capella Projektmanagement GmbH mit Sitz in Berlin, von Ende 2026 als neuem Bezugstermin aus. Als Grund teilt eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung mit: „Verzögerungen im Projektverlauf ergeben sich aus der komplexen Genehmigungs- und Abstimmungslage, wie sie derzeit bei vielen Bauvorhaben in Deutschland zu beobachten ist.“

13 der 21 Wohnungen sind notariell beurkundet, weitere drei reserviert

Der Koblenzer Immobilienmakler Tobias Margenfeld, der die Wohnungen im Auftrag des Bauträgers vermittelt, sagt: „Es hat vier, fünf Monate gedauert, bis wir die Genehmigung für Arbeiten im Naturschutzgebiet bekommen haben.“ Die Abrissarbeiten des einstigen Hotels haben im Februar 2024 begonnen, die Erdarbeiten vorigen August. Wegen Planungsänderungen gab es in diesem Jahr Verzögerungen.

Die Erdarbeiten wurden im April fortgeführt und sollen bald abgeschlossen sein. Dann könnten die Rohbauarbeiten beginnen. Die Arbeiten sollen insgesamt 18 Monate dauern. 13 der 21 Wohnungen sind laut Margenfeld notariell beurkundet, weitere drei reserviert.

Eine Frage ist nun, wie lange sich die Arbeiten durch den Widerspruch der Nachbarn und den Gerichtsprozess verzögern. Mario Bauer, Geschäftsführer der ausführenden Baufirma Deisen GmbH aus Boppard-Buchholz, sagt auf Anfrage unserer Zeitung: „Der Kranbetrieb ist seit dem 17. Juli eingestellt. Somit können wir unsere Leistung nicht erbringen. Für unseren Bauherrn und auch für uns als Bauunternehmen ist dies ein finanzieller Einbruch.“

Die Baufirma kann den Kran nicht an anderer Stelle aufstellen

Den Kran könne er nicht an einer anderen Stelle aufstellen, sodass er nicht mehr über die Grundstücke der Anwohner schwenken würde. Es sei technisch nicht umsetzbar. Bauer geht davon aus, dass die Arbeiten nach der Gerichtsentscheidung weitergehen können: „Wenn nicht, würden sich die Kosten für das Bauvorhaben deutlich und auch sicher nicht akzeptabel erhöhen.“ Er räumt indes ein, dass es sich hier womöglich bei der Anmeldung der Baustelle um einen Formfehler handelt.

Aber: Auch an diesem Punkt gehen die Meinungen auseinander. Die Sprecherin des Bauträgers teilt mit: „Die lastenfreie Überschwenkung des Kranes wurde ordnungsgemäß und rechtzeitig Anfang des Jahres bei allen betroffenen Nachbarn angezeigt.“ Das lastenfreie Überschwenken mit einem Kran stelle eine „alltägliche Situation auf deutschen Baustellen dar. Ohne den Einsatz eines Krans ist eine Realisierung aus baulichen und wirtschaftlichen Aspekten nicht umsetzbar.“

Zudem habe die Capella Projektmanagement GmbH mit „unserem Schreiben Anfang des Jahres ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass wir für eine offene Kommunikation stehen und im Fall von Rückfragen oder auch Bedenken jederzeit zur Verfügung stehen“. Dass die Bedenken erst mit Stellung des Kranes geäußert worden seien, also rund fünf Monate nach der schriftlichen Mitteilung, beweise „leider nur, dass die von der Capella angestrebte Kommunikation von der Gegenseite nicht angewendet wird“.

i Von den Wohnungen aus hat man später bestimmt einen tollen Ausblick auf die Moselweinberge. Rico Rossival

Eine Sichtweise, die die Nachbarn so nicht teilen. Sie sagen, dass sie im Januar nur darüber schriftlich informiert worden seien, dass die Arbeiten beginnen und der Kran über ihre Grundstücke schwenken würde. Aber nicht über die genaue Art und Weise und über die Dauer (was in so einem Fall üblich sei).

Es stellte sich heraus, dass der Kran über die beiden äußeren Grundstücke in Teilen schwenkte und über die beiden mittleren komplett. Ein Nachbar, der anonym bleiben möchte, sagt: „Als der Kran noch nicht aufgestellt war, habe ich bereits widersprochen.“ An dem Tag, als der Kran aufgestellt wurde, habe ein weiterer Nachbar Widerspruch eingelegt.

Es folgte ein juristisches Pingpongspiel, das vor das Landgericht ging, die Kranarbeiten wurden eingestellt. Es kam zu jener mündlichen Verhandlung, allerdings ohne Einigung. Deshalb warten alle Beteiligten nun auf die Entscheidung des Richters Ende August.

Ein Nachbar sagt: „In der Verhandlung hat der Richter deutlich gesagt, dass man nicht einfach so machen kann. Aber das hat den Bauherrn bislang wenig interessiert.“ Denn: Mit einem weiteren Schreiben vom 17. bzw. 18. Juli hatte der Bauträger den Nachbarn erneut das Überschwenken der Grundstücke ab dem 2. August angekündigt, trotz der bereits erlassenen zwei einstweiligen Verfügungen. Im Verhandlungstermin kündigte der Bauträger dann aber an, den Kran am 26. August abbauen zu wollen.

Die Capella Projektmanagement GmbH indes teilt abschließend mit: „Leider zeigt sich an diesem Fall einmal mehr, dass das Allgemeinwohl, in Form von Schaffung dringend benötigten Wohnraums, für gewisse Menschen keine Priorität hat und die eigene Befindlichkeit an erste Stelle gesetzt wird.“

Das Bauprojekt Maiblick Living

Das Bauprojekt Maiblick Living entsteht auf der Koblenzer Karthause auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Bastian. Dort sind 21 Eigentumswohnungen geplant (zwischen 47 und 199 Quadratmeter groß, zwei bis vier Zimmer). Der Startpreis liegt bei 268.900 Euro, der Quadratmeterpreis bei im Schnitt 5600 Euro. Laut der Homepage zu dem Projekt soll es Balkone geben, Terrassen, private Gärten, hochwertige Böden, Malerarbeiten und barrierefreie Zugänge. Von der Tiefgarage führt ein Lift zur Wohnungsebene. Im Wohnungsinnern sind Echtholzparkett, Villeroy & Boch-Sanitärobjekte, bodengleiche Duschen, elektrische Rollläden und Fußbodenheizung geplant. Als Energieform soll eine Wärmepumpe dienen. jl