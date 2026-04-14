Für eine Matinee kommt die Spitzensportlerin Kornelia Ender nach Brodenbach. Auch ein weiterer Weltmeister ist Teil der Veranstaltung.
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Zu einer Matinee laden die Stiftungen „Kick for Help“ und „Fußball hilft“ am Sonntag, 19. April, ab 10 Uhr nach Brodenbach ins Hotel Peifer ein. Die Besucher erleben eine besondere Begegnung mit der Spitzensportlerin Kornelia Grummt-Ender. Die weltbeste Schwimmerin der 1970er-Jahre berichtet über Wettkämpfe und Siege und gibt Einblicke in die Welt des Sports in der DDR.