Ehemalige Olympia-Siegerin
Kornelia Ender besucht Matinee in Brodenbach
Kornelia Ender (DDR/M.) jubelt überglücklich nach ihrem Sieg im 200m-Freistil-Finale (in der Weltrekordzeit von 1:59,26 Minuten)
Kornelia Ender (DDR/M.) jubelt überglücklich nach ihrem Sieg im 200m-Freistil-Finale (in der Weltrekordzeit von 1:59,26 Minuten). Die damals 17-jährige Schwimmerin wird mit vier Gold- und einer Silbermedaille erfolgreichste Athletin der Spiele von Montreal. Übertroffen wird sie nur noch von Turner Nikolai Andrianow (UdSSR - 4/2/1). Zu einer Matinee kommt sie nach Brodenbach. (Archivfoto)
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Für eine Matinee kommt die Spitzensportlerin Kornelia Ender nach Brodenbach. Auch ein weiterer Weltmeister ist Teil der Veranstaltung.

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Zu einer Matinee laden die Stiftungen „Kick for Help“ und „Fußball hilft“ am Sonntag, 19. April, ab 10 Uhr nach Brodenbach ins Hotel Peifer ein. Die Besucher erleben eine besondere Begegnung mit der Spitzensportlerin Kornelia Grummt-Ender. Die weltbeste Schwimmerin der 1970er-Jahre berichtet über Wettkämpfe und Siege und gibt Einblicke in die Welt des Sports in der DDR.

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