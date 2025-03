Grandios startete das Denkmal- und Kulturareal Sayner Hütte in die neue Saison, sowohl was die künstlerische Qualität des Eröffnungskonzerts mit dem Titel „Von fremden Ländern und Menschen“ als auch das enorme Besucherinteresse anbetrifft.

Nachdem die vorhandenen Stuhlreihen immer wieder auf die gesamte Fläche der Kruppschen Halle erweitert werden mussten, erklärte der Geschäftsführer der Stiftung Sayner Hütte Björn Rodday kurz vor Konzertbeginn: „Wir sind überwältigt von dem Andrang. Wir sind an der Grenze der erlaubten Stuhlbelegung.“ Letztlich verfolgten gut 300 Besucher das Konzert. Auch die Autokennzeichen waren Beleg dafür, dass viele Besucher von weit über den Grenzen der Region hinaus gekommen waren.

Das Konzert war eine musikalische Weltreise über alle Kontinente und durch verschiedene Kulturen. Bürgermeister Christoph Mohr betonte in seiner Begrüßung, dass Kultur nicht im Elfenbeinturm existiert, sondern tief in unsere Gesellschaft hineinwirkt. In einem politischen Klima, in dem Abschottung, Angst und Intoleranz wieder salonfähig geworden sind und autoritäre Bewegungen auf der ganzen Welt Hass verbreiten, setze das Konzertprogramm bewusst etwas dagegen: „Sie verbindet über Sprachen, Kulturen und Religionen hinweg.“ Vielfalt sei kein Bedrohungsszenario, sondern ein Schatz. Mohr unterstrich: „Damit ist dieses Konzert mehr als eine Saisoneröffnung. Es ist eine Erklärung, dass wir in einer Stadt, in einem Land und in einer Welt leben wollen, in der Offenheit, Neugier und Respekt die Grundlagen des Zusammenlebens bilden.“

Die Toleranz dokumentierte sich musikalisch im Programm in dem israelischen Lied „Friede mit euch“ und fünf hebräischen Liebesliedern aus Israel, Schweiz und den USA, interpretiert vom Collegium Vocale aus Koblenz unter der Leitung von Richard Moser. Der Chor hatte im vergangenen Jahr an gleicher Stelle zusammen mit der Singschule Koblenz die bekannte Carmina Burana von Carl Orff aufgeführt. Einer von vier Liedbeiträgen unter den Titeln „Weltempfänger“ war eine meditative Improvisation, wo die aus dem Irak stammende Sängerin und Komponistin Rita William arabische Volkslieder einbrachte. Begleitet wurde sie von ihrem Landsmann, dem Musiker und Komponisten Rageed William, der abwechselnd die Duduk, ein armenisches Holzblasinstrument und die Nay, eine orientalische Flöte spielte. Weitere musikalische Begleiter waren hier der Cellist und Komponist Christopher Herrmann und der Pianist und Filmmusik-Komponist Matthias Frey, der die Saiten des Bechstein-Flügels immer mal wieder zupfte.

Der Titel des Konzerts ist eins von dreizehn Stücken aus dem Klavierzyklus „Kinderszenen“ von Robert Schumann. Damit eröffnete der Komponist und Pianist Wilfried Maria Danner das Konzert. Nach Südafrika und später nach Japan ging es mit dem traditionellen Zulu-Lied Slyahamba und Aka-Tonbo komponiert von Kousaku Yamada. Einen fröhlichen Kontrast zu den geheimnisvoll entrückten Weltempfänger-Improvisationen boten zwei schwedische Volkslieder, darunter das heitere „Zum Tanze, da geht ein Mädel“. Musikalisch auf den fünften Kontinent entführt wurde das Publikum, das oft spontanen Beifall spendete, mit dem australischen Volkslied „Tunggare – Sing stimm ein“.

Aus der Feder des bekannten ungarischen Komponisten Bela Bartók stammten vier slawische Volkslieder. Gut bekannt ist auch die schottische Volksweise „Auld lang syne“. Der brasilianische Komponist Ernani Aguiar hat den Psalm 150 („Lobt Gott in seinem Heiligtum“) vertont. Spektakulärer Höhepunkt war der Libertango des berühmten argentinischen Komponisten Astor Piazzolla.

Hervorzuheben sei das hohe Renommee der darbietenden Künstler. Vielfach mit angesehenen Preisen ausgezeichnet, treten sie in TV und Rundfunk sowie in berühmten Konzerthäusern auf. Dazu erklärte Björn Rodday: „Das sind alles Netzwerkkontakte. Über Agenturen wäre das für uns nicht zu finanzieren. Man kennt und vertraut sich.“

