Fahrradfahrer haben hier Vorfahrt – und eigentlich dürften sie kaum auf Autos treffen, denn die sind in der Koblenzer Casinostraße nur ausnahmsweise erlaubt. Eine Kontrolle aber zeigt: Die Ausnahme ist fast schon die Regel.
Innerhalb von rund eineinhalb Stunden sind Ende vergangener Woche rund 40 Autofahrer in der Koblenzer Casinostraße von der Polizei kontrolliert und um je 15 Euro erleichtert worden. Denn sie waren in einem Bereich der Straße unterwegs, der nur für Anlieger freigegeben ist, ohne dass sie selbst wirklich Anlieger waren.