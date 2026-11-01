Brennpunkt Nachtleben Kontrollen in der Altstadt sind weiter Thema in Koblenz Matthias Kolk 01.11.2026, 18:00 Uhr

i Polizeiautos stehen am Koblenzer Löhrrondell. Doris Schneider/Achiv. Doris Schneider/Archiv

Eigentlich wollte die SPD im Koblenzer Stadtrat Kontrollwochen in der Altstadt vorschlagen, um Ruhestörern und Randale den Kampf anzusagen. Polizei und Stadt kamen diesem Antrag zwar nun zuvor – doch das Thema „Ärger in der Altstadt“ schwelt weiter.

Wenn viele Menschen mit noch mehr Alkohol im Blut unterwegs sind, kann es schnell mal lauter werden. Viele Bewohner der Koblenzer Altstadt kennen das nur zu gut, gerade an Wochenenden. Aber wie kann man die Situation für sie verbessern? Die SPD-Fraktion im Stadtrat schlug gezielte und strenge Kontrollen vor.







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