Workshop in Winningen
Konfirmanden basteln für ganz persönliche Fotos 
Die Konfirmanden und Konfirmandinnen bauen in Winningen Lochkameras.
Sophia Marie Rehorn

Einen Ort finden, der einem viel bedeutet, und diesen abzulichten: In der heutigen Zeit geht das dank Smartphone-Kamera schnell. In Winningen setzen sich einige Jugendliche mit der Thematik intensiver auseinander und bauen dafür eine Lochkamera.

Lesezeit 2 Minuten
. Fotos sind heute schnell gemacht, schließlich hat (fast)﻿ jeder ein Smartphone in der Hosentasche. Aber eben dieses Gerät soll mal liegen bleiben – stattdessen setzt eine Gruppe Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam mit Künstlern den Fokus auf eine Lochkamera.

