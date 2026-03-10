Einen Ort finden, der einem viel bedeutet, und diesen abzulichten: In der heutigen Zeit geht das dank Smartphone-Kamera schnell. In Winningen setzen sich einige Jugendliche mit der Thematik intensiver auseinander und bauen dafür eine Lochkamera.
Lesezeit 2 Minuten
. Fotos sind heute schnell gemacht, schließlich hat (fast) jeder ein Smartphone in der Hosentasche. Aber eben dieses Gerät soll mal liegen bleiben – stattdessen setzt eine Gruppe Konfirmanden der Evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam mit Künstlern den Fokus auf eine Lochkamera.