Vorträge, Workshops, Debatten Konferenz ohne Programm: So läuft das Barcamp Koblenz Angela Kauer-Schöneich 17.08.2026, 17:00 Uhr

i Beim Barcamp Koblenz bestimmen die Teilnehmenden selbst das Programm. Am 26. August geht das ungewöhnliche Veranstaltungsformat in die nächste Runde. Archiv/Sascha Ditscher. Sascha Ditscher

Vorträge, Workshops, Diskussionen – und vorher steht nicht einmal fest, worum es gehen wird: Beim Barcamp Koblenz bestimmen die Teilnehmer selbst das Programm. Am 26. August geht das ungewöhnliche Veranstaltungsformat in die nächste Runde.

Zu einer Konferenz gehen, ohne vorher zu wissen, welche Vorträge und Workshops dort angeboten werden? Was zunächst ungewöhnlich klingt, gehört beim Barcamp Koblenz zum Konzept. Denn wer am Mittwoch, 26. August, ins Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer kommt, kann nicht nur zuhören und diskutieren, sondern das Programm des Tages selbst mitbestimmen.







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