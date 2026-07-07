Die Konditorei Baumann hat ihren Stammsitz in Koblenz schon immer in der Löhrstraße. Mit dem „Baumann’s“ soll in ein paar Monaten ein zweiter Standort eröffnen. Die Baumann-Inhaber Felix und Melina Warnecke-Brühl haben uns ihre Pläne vorgestellt.
Lesezeit 3 Minuten
Der Jesuitenplatz in Koblenz ist für Melina und Felix Warnecke-Brühl ein besonderer Ort in Koblenz, vielleicht der schönste Platz in der Altstadt, finden sie. Und für das Inhaber-Ehepaar der Konditorei Baumann ist er bald auch Arbeitsplatz, denn Baumann expandiert.