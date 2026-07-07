Gastronomie in Koblenz Konditorei Baumann eröffnet neues Café in der Altstadt Matthias Kolk 07.07.2026, 15:30 Uhr

i Felix und Melina Warnecke-Brühl gehen mit ihrer Konditorei Baumann neue Wege. Im Herbst soll am Jesuitenplatz ein neues Café eröffnen. Matthias Kolk

Die Konditorei Baumann hat ihren Stammsitz in Koblenz schon immer in der Löhrstraße. Mit dem „Baumann’s“ soll in ein paar Monaten ein zweiter Standort eröffnen. Die Baumann-Inhaber Felix und Melina Warnecke-Brühl haben uns ihre Pläne vorgestellt.

Der Jesuitenplatz in Koblenz ist für Melina und Felix Warnecke-Brühl ein besonderer Ort in Koblenz, vielleicht der schönste Platz in der Altstadt, finden sie. Und für das Inhaber-Ehepaar der Konditorei Baumann ist er bald auch Arbeitsplatz, denn Baumann expandiert.







Artikel teilen

Artikel teilen