2024 an Rhein und Mosel Kommunen sind verärgert über Glasfaserausbau 30.12.2025, 10:00 Uhr

i Werbung für Deutsche Glasfaser: Viele Menschen der Region hatten "Ja", zum Glasfaser gesagt, doch in manchen Fällen ist seither nur wenig passiert. Kevin Rühle

Erst wird viel geworben, dann hört man monatelang nichts und schließlich wird unzureichend gebaut: Kommunen und Städte der Region stoßen auf unterschiedliche Probleme beim Thema Glasfaser. Das beschäftigt viele Kommunen im Jahr 2024.

Nach verschiedenen Berichten in diesem Jahr ist es alles andere, als eine brandheiße Nachricht: Es hakt mit dem Glasfaserausbau, das ist in großen Städten, wie in kleinen Dörfern aufgefallen – so auch auf der einzigen Rheininselgemeinde Niederwerth. Die fühlte sich nämlich sogar sitzen gelassen vom Unternehmen Deutsche Glasfaser oder, wie es in Zeiten von schnelllebigem Onlinedating heißt „geghostet“.

