Zoff statt Zusammenarbeit: Marlon Reinhardt wirft hin – genervt vom politischen Dauerstreit im Koblenzer Stadtrat. Über seine Kritik lohnt sich nachzudenken, meint unser Autor. Oft geht es nur noch ums Prinzip, und der Ton hat auch gelitten.

Es ist, mitten in der kommunalpolitischen „Atempause“ der Sommerferien, eine bemerkenswerte Nachricht gewesen: Marlon Reinhardt hat gerade einmal ein gutes Jahr nach den Kommunalwahlen die Fraktion der Freien Wähler wieder verlassen. Als Hauptgrund gibt er an, dass zu viel parteipolitisches Gezänk das Geschehen im Koblenzer Stadtrat bestimmt, es zu wenig um die Sache und damit am Ende um die Menschen in unserer Stadt geht. Das möchte er so nicht, da agiere er lieber fraktionslos, sagt er.

Es geht zu viel um’s Prinzip

Seine Argumentation hat, so könnte sich mancher gedacht haben, das Problem, dass sie selbst ein populistisches Momentum hat – „die da oben drehen sich zu viel um sich selbst“. Das macht sie aber nicht falsch und im Kern hat der Sinto-Vertreter, Unternehmer und Kickbox-Weltmeister Recht mit seiner Beobachtung, dass es in der Koblenzer Kommunalpolitik in der jüngeren Vergangenheit sehr viel um’s Prinzip ging, um die Frage „wer mit wem“, garniert mit teils persönlichen Angriffen und Deutungsdebatten vor und hinter den Kulissen.

Eine Dauerwahlkampfschleife

Die Koblenzer Parteien befinden sich seit Längerem in einer Art Dauerwahlkampfschleife – Kommunalwahl, Bundestagswahl, aktuell der Oberbürgermeister-Wahlkampf, dann auch bald die Landtagswahlen. Das prägt den Umgang miteinander. In Wahlkampfzeiten achten Politiker verstärkt darauf, sich abzugrenzen, ihre eigenen Themen zu platzieren, Unterschiede, auch ganz grundsätzliche, hervorzuheben. Darüber hinaus hat man aber zunehmend das Gefühl, dass sich die Grabenkämpfe verselbstständigen und immer erbitterter geführt werden.

Interessanterweise heben die Akteure der demokratischen Parteien in Gesprächen immer wieder hervor, dass sie untereinander gesprächsbereit sind. Und dennoch: Irgendwie findet man auch bei den großen Themen wie dem Schutz der Demokratie vor Ort gegen populistische Impulse kaum noch zusammen, was die Arbeit auf der Sachebene am Ende dann auch beeinflusst und erschwert. Um es kurz zu sagen: Irgendwas ist immer.

Das hier ist nun kein Aufruf zu politischem Gleichschritt im Koblenzer Rathaus. Debatten, auch einmal hart geführt, gehören zur Demokratie vor Ort dazu. Es sollte sich bei den Menschen in der Stadt aber auch nicht der Eindruck verfestigen: Die können nur noch streiten, da geht es nur noch ums Prinzip, Deutungshoheit, Einfluss.

Das Leben der Menschen konkret verbessern

Auch das sorgt für Verdruss. Wir als Koblenzer sind stolz darauf, dass wir am Ende des Tages immer noch einen miteinander trinken können. Egal ob man nun Bier trinkt oder lieber Wasser, ob man wirklich am Tresen miteinander spricht oder zum Telefon greift: Es ist ein metaphorisches Leitbild, über das sich auch und gerade in der Kommunalpolitik nachzudenken lohnt. Denn am Ende wollen doch alle Akteure eines: Das Leben der Menschen in ihrer Stadt konkret verbessern.