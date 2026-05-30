Thomas Przybylla im Interview Kommunale Sicht: Wie läuft es mit dem Ganztagsanspruch? Eva Hornauer 30.05.2026, 15:00 Uhr

Die Umsetzung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen nennt Thomas Przybylla, Bürgermeister der VG Weißenthurm und Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, eine herausfordernde Aufgabe. Warum, erklärt er im Interview.

Im kommenden Schuljahr gilt er: der Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen – zumindest für das erste Schuljahr. In den folgenden Jahren soll dieser Anspruch dann Schritt für Schritt für die restlichen Klassenstufen gelten. Wie sind die Kommunen, die Träger der Grundschulen sind, in Rheinland-Pfalz darauf vorbereitet?







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