Theresa Dehen ist mit ihrem Macaroniversum bei den „Wedding King Awards“ nominiert – unter den Top 3 der Kategorie „Beste Hochzeitstorte“. Was macht ihre Torte so besonders?
Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und Stars: So geht es bei den „King Wedding Awards“ nicht ganz zu, aber trotzdem sind hier die Besten der Hochzeitsbranche unterwegs. Einen Teppich und Fotografen gibt es dennoch, auch eine Preisverleihung – „es ist sowas wie die ’Oscars’ der Hochzeitsbranche“, erklärt Theresa Dehen.