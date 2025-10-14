Konditorin Theresa Dehen Kommt die beste Hochzeitstorte aus Hatzenport? 14.10.2025, 12:00 Uhr

i Theresa Dehen präsentiert ihre siebenstöckige Hochzeitstorte, mit der sie beim Wettbewerb in Köln dabei ist. Luis Ruesing. Ruesing Fotografie/Wedding King Awards x Capture Life Photo & Film

Theresa Dehen ist mit ihrem Macaroniversum bei den „Wedding King Awards“ nominiert – unter den Top 3 der Kategorie „Beste Hochzeitstorte“. Was macht ihre Torte so besonders?

Roter Teppich, Blitzlichtgewitter und Stars: So geht es bei den „King Wedding Awards“ nicht ganz zu, aber trotzdem sind hier die Besten der Hochzeitsbranche unterwegs. Einen Teppich und Fotografen gibt es dennoch, auch eine Preisverleihung – „es ist sowas wie die ’Oscars’ der Hochzeitsbranche“, erklärt Theresa Dehen.







