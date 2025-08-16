In Vallendar versprach man sich viel von den geplanten Windrädern, vor allem aber eins: Einnahmen für den Stadthaushalt. Die Anzahl der Grünen-Energie-Erzeuger könnte jetzt aber nach unten korrigiert werden.

Einen Beitrag zur Energiewende und die Hoffnung, die prekäre finanzielle Lage deutlich zu verbessern, versprach sich die Stadt Vallendar durch die Errichtung von sieben Windkraftanlagen auf ihrem Areal. Eine Achte sollte auf privatem Gelände errichtet werden. Diese Zahlen sind noch auf der aktuellen Vattenfall-Homepage zu lesen.

Voraussichtlich wird die Stadt nun aber erhebliche Abstriche machen müssen, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht in vollem Umfang den ursprünglichen Erwartungen entspricht. Das Projekt soll aber nicht gänzlich aufgegeben werden. Wie Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann (SPD) kürzlich in einer Ratssitzung mitteilte, sollen nur noch drei Anlagen errichtet werden, wobei noch nicht geklärt sei, ob eine Anlage auf dem Privatgelände verbleibt.

Dies habe die Firma Vattenfall mitgeteilt. Das Unternehmen hatte nach einer öffentlichen Ausschreibung 2022 den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb der Anlagen erhalten. Eigentümer ist zu 100 Prozent der schwedische Staat. Die entsprechenden Gestattungsverträge waren am 13. Februar 2023 im Vallendarer Rathaus unterzeichnet worden.

„Unser Ziel ist es weiterhin, einen Park zu bauen und zu betreiben.“

Zuständiger Projektmanager bei Vattenfall

In der Ratsmitteilung hieß es, dass die Angaben zur Windhöffigkeit (das durchschnittliche Windaufkommen an einem bestimmten Standort) derzeit von Vattenfall verifiziert würden. Nach erneuter Überprüfung hätten sich für die geplanten Standorte Änderungen ergeben. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte der zuständige Projekt-Manager mit, die von Vattenfall ermittelten Windmessdaten hätten ergeben, dass nicht alle geplanten Standorte der erwarteten Wirtschaftlichkeit entsprächen. Weiter heißt es: „Somit ist eine vollumfängliche Evaluierung der Standorte nötig. Wie viele Anlagen-Standorte es letztendlich in den jeweiligen Gemeinden sein werden, ist noch nicht entschieden.“

Dass Standorte nicht die notwendige Windstärke für eine Wirtschaftlichkeit haben, müsse in der Planung berücksichtigt werden. Der Projektmanager bekräftigte: „Unser Ziel ist es weiterhin, einen Park zu bauen und zu betreiben.“

Was war ursprünglich geplant?

Rückblick: In einer Informationsveranstaltung hatte Vattenfall im März 2023 über das Projekt informiert. Nach Voruntersuchungen – wie Eignung bezüglich Windgeschwindigkeit (Windhöffigkeit), Erreichbarkeit, Ausschlusskriterien aufgrund von Abständen zu Siedlungsgebieten, Straßen und Gewerbegebieten, Landschaftsschutz, umweltrelevanten Vorgaben – waren in Vallendar zwei Areale identifiziert worden.

Einmal wurde das Gebiet um den Pedel genannt, er ist mit 282 Metern die höchste Erhebung der Stadt. Wie Vattenfall nun aktuell mitteilt, stehen diese Anlagen derzeit unter detaillierter Prüfung. Hier seien die Windstärken nicht so wie erwartet. Außerdem handelt es sich um ein Waldareal, um die Erhebung Reitert (270 Meter) im hinteren Teil des Bergs Schönstatt bis hin zu der Höhrer Tongrube. Auf beiden Flächen sollten jeweils vier Anlagen mit einer Nabenhöhe (Drehpunkt des Rotors) von 165 Metern und einer Rotorlänge von 80 Metern errichtet werden. Die elektrische Leistung soll jeweils 7 Megawatt betragen.

i Das Foto zeigt einen Teil des Waldgebiets im hinteren Teil des Bergs Schönstatt. Hier waren insgesamt vier Windkraftanlagen geplant. Winfried Scholz

Nach Angaben des Vattenfall-Vertreters bei der Info-Veranstaltung beträgt der Flächenbedarf für das Fundament eines Windrads 500 Quadratmeter. Hinzu kämen für den Bau und die Anlieferung der Komponenten temporär eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern pro Anlage. Diese Flächen würden nach der Inbetriebnahme wieder aufgeforstet.

Zum zeitlichen Ablauf wurde ausgeführt: Nach Planung, Erstellung der Genehmigungsunterlagen und Bauzeit sollten die Anlagen in 5 bis 6 Jahren (2028/2029) ihren Betrieb aufnehmen. Nach einer Laufzeit von rund 30 Jahren würden die kompletten Anlagen vom Unternehmen zurückgebaut. Nach aktueller Aussage von Vattenfall geht man noch weiter von dieser Zeitplanung aus. Allerdings würde kein Genehmigungsverfahren gestartet, solange noch die Standortwahl und die Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Welchen Nutzen hätte die Stadt?

Wie Bürgermeister Heitmann bereits früher informierte und auch auf der Homepage der Stadt zu lesen ist, sind pro Windkraftanlage Pachteinnahmen von jährlich 290.000 Euro vertraglich vereinbart. Vattenfall finanziert seine Windkraftanlagen aus Eigenkapital und würde eine Betreibergesellschaft in Vallendar anmelden. Deswegen würde die Gewerbesteuer zu 100 Prozent nach Vallendar fließen.

Das gelte auch weiter, wie das Unternehmen aktuell mitteilt. Hinzu kämen 15 Prozent der Einkommensteuer, die das Unternehmen zahlt. Für Vallendarer soll ein Bürger-Stromtarif angeboten werden, der 10 Prozent unter dem Grundstromtarif liegt. Die vorgesehene Änderung würde für die Stadt einen jährlichen Pachtverlust von 1,45 beziehungsweise 1,74 Millionen Euro bedeuten, je nachdem welche Anlagen auf dem städtischen Areal verblieben.

Bürgermeister Heitmann hatte nach der Information im Stadtrat zunächst eine Pressemitteilung angekündigt. Die blieb aus. Gegenüber unserer Zeitung erklärte er, er wolle zu Einzelheiten zunächst den Stadtrat informieren. Dies unterblieb in der letzten öffentlichen Sitzung. Auf erneute RZ-Anfrage erklärte der Stadtchef, er wolle zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine öffentlichen Stellungnahmen mehr abgeben.