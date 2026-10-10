Viele Menschen lieben die Koblenzer Seilbahn, und sie ist ein enorm schnelles und unkompliziertes Verkehrsmittel von der Höhe in die Stadt. Mehrfach ist überlegt worden, sie in den ÖPNV einzubinden. Gibt es nach dem geplanten Umbau neue Anläufe?
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Mit dem geplanten Umbau der beiden Stationen am Rheinufer und auf dem Festungsplateau will die Seilbahn Koblenz die Weichen stellen für den möglicherweise jahrzehntelangen Weiterbetrieb. Noch laufen die Genehmigungsverfahren, aber Seilbahn-Geschäftsführer Eugen Nigsch ist guter Dinge, dass alles wie geplant ab Oktober 2027 in etwa einem halben Jahr Umbauzeit zukunftssicher gemacht werden kann.