Ideen für Hörsaal und Co. Könnte WHU-Gelände weiter Hochschule bleiben? Stefanie Braun 12.11.2026, 10:00 Uhr

i Bürgermeister Wolfgang Heitmann auf dem WHU-Campus: Wie könnte es weitergehen mit dem Areal? Winfried Scholz

Bloß kein Lost Place: Vallendars Stadtchef Heitmann äußert Ideen, was mit Marienburg und Hochschulräumen passieren könnte. Klar ist, dass in acht Jahren ein Plan stehen sollte – auch wenn die WHU in Düsseldorf wohl noch gar keine Baugenehmigung hat.

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe – und ist doch erst drei Wochen alt. Entsprechend ist es noch viel zu früh nach Plänen, Zielrichtungen und Ideen zu fragen, wie es mit den Räumlichkeiten der WHU nach dem Weggang der Otto-Beisheim School of Management in Vallendar weitergehen könnte.







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