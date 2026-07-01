Könnte es Kompromisslösung für „Brex“ in Bendorf geben?

Vor Gericht zieht die EVG ihre Klage zurück: Eigentlich wollte sie erreichen, dass die Querung der Brex und der Brauereistraße gesperrt und beseitigt wird. Wie kam es dazu?

Im Rechtsstreit um die Reaktivierung der Brexbachtalbahn könnte sich eine außergerichtliche Kompromisslösung abzeichnen.

Die Pächterin der Strecke, die Eifelbahn Verkehrsgesellschaft (EVG), hatte die Stadt Bendorf am Verwaltungsgericht Koblenz verklagt, die Querung der Brex und der Brauereistraße zu sperren und zu beseitigen.