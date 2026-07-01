Prozess: Klage zurückgezogen
Könnte es Kompromisslösung für „Brex“ in Bendorf geben?
Um diese Querung der Brauereistraße mit der Brexbachtalbahn geht es beim Rechtsstreit zwischen der EVG und der Stadt Bendorf.
Um diese Querung der Brauereistraße mit der Brexbachtalbahn geht es beim Rechtsstreit zwischen der EVG und der Stadt Bendorf.
Winfried Scholz

Vor Gericht zieht die EVG ihre Klage zurück: Eigentlich wollte sie erreichen, dass die Querung der Brex und der Brauereistraße gesperrt und beseitigt wird. Wie kam es dazu?

Lesezeit 1 Minute
Im Rechtsstreit um die Reaktivierung der Brexbachtalbahn könnte sich eine außergerichtliche Kompromisslösung abzeichnen. Die Pächterin der Strecke, die Eifelbahn Verkehrsgesellschaft (EVG), hatte die Stadt Bendorf am Verwaltungsgericht Koblenz verklagt, die Querung der Brex und der Brauereistraße zu sperren und zu beseitigen.

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