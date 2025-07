Im Stadtteil Koblenz Süd können sich die Anwohner vielleicht schon bald auf eine Erleichterung bei der Parkplatzsuche zum Feierabend freuen: Edeka-Kreuzberg zieht das Konzept des Feierabendparkens in Erwägung. Geschäftsführer Alexander Kreuzberg erklärt, was er von der Idee hält und welche Vor- und Nachteile die Umsetzung mit sich bringen könnte.

Beim Feierabendparken, ein Konzept das seinen Ursprung in Düsseldorf hat, werden Parkflächen von Einzelhändlern, Supermärkten und Co. außerhalb der Geschäftszeiten für Anwohner zur Verfügung gestellt. Die Nutzung kann gegen Zahlung einer Gebühr erfolgen, wäre aber nicht im Anwohnerparkausweis inbegriffen. Aus Sicht der Stadtverwaltung Koblenz könnte das Modell in den Stadtteilen Niederberg und Süd Anwendung finden. Auf eine erste Nachfrage unserer Zeitung schien die Bereitschaft der Einzelhändler vor Ort allerdings gering: Eine Pressevertreterin von Lidl reagierte zurückhaltend, während der Penny-Bezirksleiter den Vorschlag gänzlich ablehnte.

Alexander Kreuzberg ist da anderer Meinung. Er hält das Konzept für „äußerst sinnvoll und unterstützenswert“, erklärt er gegenüber unserer Zeitung. Er wisse, dass besonders in Gegenden wie der Südstadt die Parkplatzsituation für Anwohner abends angespannt ist und ist überzeugt: „Feierabendparken kann hier eine echte Entlastung bringen und gleichzeitig ungenutzte Flächen sinnvoll erschließen.“

Der Geschäftsführer denkt, dass die Bereitstellung des Parkplatzes außerdem neue Geschäftsmöglichkeiten bieten könnte. Als Beispiele nennt er Verkaufsautomaten und Paketstationen, die auf Parkflächen, die rund um die Uhr offen sind, gut hinpassen könnten. Auch das Unternehmensimage könne vom Feierabendparken profitieren: „Die Bereitschaft, einen Beitrag zur Verbesserung der Parkplatzsituation zu leisten, wird von der Nachbarschaft und der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen“, so Kreuzberg.

„Ziel ist es, das Projekt in den kommenden Monaten konkret voranzutreiben.“

Alexander Kreuzberg, Geschäftsführer von Edeka Kreuzberg

Für andere Marktbetreiber scheinen all diese positiven Aspekte allerdings nicht so schwer zu wiegen, wie die befürchteten Nachteile. Diesen ist sich auch Kreuzberg bewusst, etwa beim Punkt der pünktlichen Räumung zu Beginn der Geschäftszeiten: „Wenn Nacht-Parker ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig entfernen, kann es zu Engpässen für die eigentliche Kundschaft am nächsten Morgen kommen.“ Entsprechende Bußgelder, die etwa bei vergessener Ausfahrt anfallen können, sorgen dann unter Umständen für negative Kundenerfahrungen, merkt Kreuzberg an.

Eine weitere Sorge ist die Sache mit dem Müll. „Aus Erfahrung wissen wir, dass das Müllaufkommen auf geöffneten Flächen deutlich steigen kann“, berichtet Kreuzberg. Doch er hoffe, dass der Sicherheitsaspekt durch eine praktisch durchgängig frequentierte Parkfläche erhöht wird und so zur Abschreckung für Vandalismus, Diebstahl und illegale Entsorgungen dient.

i Die Parksituation in der Koblenzer Südstadt ist angespannt. Kim Fauss

Die Umsetzung des Modells hält Kreuzberg für realistisch und unkompliziert: „Durch moderne technische Lösungen – etwa App-basierte Zugangssysteme, digitale Parkraumerfassung oder automatische Kennzeichenerkennung – ist keine teure oder aufwendige Schrankenanlage mehr notwendig.“ Er fasst zusammen: „Gerade in der Südstadt wäre das Feierabendparken ein echter Mehrwert für Anwohnerinnen und Anwohner und ein sinnvoller Beitrag zur besseren Nutzung bestehender Infrastruktur.“

Laut Kreuzberg laufen bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung, um den Parkplatz außerhalb der Geschäftszeiten öffentlich zugänglich zu machen. Derzeit würden diverse Möglichkeiten zur technischen Umsetzung sowie zur Zusammenarbeit mit der Stadt geprüft. „Ziel ist es, das Projekt in den kommenden Monaten konkret voranzutreiben“, kündigt der Geschäftsführer an.