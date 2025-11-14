Koblenzer Großprojekt Königsbacher-Areal: Viele Gespräche im Hintergrund 14.11.2025, 10:00 Uhr

i Das Areal der ehemaligen Königsbacher-Brauerei in Koblenz-Stolzenfels. Alexej Zepik

Die Verhandlungen um die Entwicklung des Königsbacher-Areals laufen weiter. Im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels sollten mehrere Hundert Wohnungen entstehen. Der Baudezernent sagt dazu auch: Eine Insolvenz wäre keine Schande, sondern eine Chance.

Wie geht es mit dem Königsbacher-Areal im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels weiter? Derzeit scheint nur eines klar: Bis zur Bundesgartenschau 2029 wird das neue Wohnquartier nicht, wie einst geplant, entstehen. Darüber hinaus gibt es mehrere Optionen. Der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) sagt auf Anfrage unserer Zeitung auch: „Eine Insolvenz 2026 wäre keine Schande, sondern böte die Chance für einen günstigen Erwerb und damit ...







