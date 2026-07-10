Verwüstung und Vandalismus 
Königsbacher Areal: Koblenzer Lost Place ohne Zutritt
Die Natur breitet sich am Eingang zum verlassenen Königsbacher Brauereigelände aus, Unkraut wuchert.
Die Natur breitet sich am Eingang zum verlassenen Königsbacher Brauereigelände aus, Unkraut wuchert.
Ingo Beller

Die Königsbacher Brauerei, spätere Koblenzer Brauerei, ist ein großer verlassener Ort an der B9 im Koblenzer Stadtteil Stolzenfels. Das Innere der Gebäude bietet sich für spannende Lost-Place-Bilder an. Doch nicht jeder kommt hier aufs Gelände. 

Lesezeit 2 Minuten
Gigantische Löcher klaffen im Boden der alten Königsbacher Brauerei, dort, wo einst die großen Braukessel und Fässer im Inneren standen. Stellenweise geben diese Öffnungen den Blick auf darunterliegende Hallenräume frei. Spinnenweben und Rost kleben an den zurückgebliebenen Halterungen und Streben.
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