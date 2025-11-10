Koblenzer Großprojekt Königsbacher-Areal: Ankerinvestor schießt Geld hinzu Jan Lindner

Alexander Thieme-Garmann 10.11.2025, 14:16 Uhr

i Auf dem Gelände der ehemaligen Königsbacher-Brauerei soll ein neues Wohnquartier entstehen. Alexej Zepik

Das Königsbacher-Areal sollte ein hübsches Koblenzer Einfallstor zur Bundesgartenschau 2029 werden. Doch das Großprojekt ist arg ins Stocken geraten. Jetzt wurde bekannt, dass der Ankerinvestor bereits einiges an Eigenkapital dazuschießt.

Zumindest öffentlich hat Oleg Schumacher bislang keine Rolle gespielt. Jetzt tritt er als Ankerinvestor des geplanten Wohnquartiers auf dem ehemaligen Königsbacher-Gelände mehr und mehr aus dem Schatten. Bei der jüngsten Sitzung des Stolzenfelser Ortsbeirats nannte Baudezernent Andreas Lukas (Grüne) einige neue Details.







