Deutsche Bahn Kölner Hauptbahnhof: Das bedeutet Sperrung für Koblenz 12.11.2025, 14:00 Uhr

i Der Kölner Hauptbahnhof wird länger und zweimal gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Verbindungen nach Koblenz. Roberto Pfeil. Roberto Pfeil/dpa

Der Kölner Hauptbahnhof wird vom 14. bis 24. November gesperrt. Jetzt ist klar: Es wird eine weitere Sperrung des wichtigen Knotenpunkts geben. So wirken sich die Einschränkungen auf Zugverbindungen rund um Koblenz aus.

Schon etwas länger ist klar: Der Kölner Hauptbahnhof wird vom 14. bis 24. November gesperrt. Ab Freitag sollte ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen werden. Doch ein Softwarefehler bremst das Vorhaben aus – mit Folgen für Hunderttausende Reisende.







