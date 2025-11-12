Kölner Hauptbahnhof: Das bedeutet Sperrung für Koblenz

Der Kölner Hauptbahnhof wird vom 14. bis 24. November gesperrt. Jetzt ist klar: Es wird eine weitere Sperrung des wichtigen Knotenpunkts geben. So wirken sich die Einschränkungen auf Zugverbindungen rund um Koblenz aus.
Schon etwas länger ist klar: Der Kölner Hauptbahnhof wird vom 14. bis 24. November gesperrt. Ab Freitag sollte ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen werden. Doch ein Softwarefehler bremst das Vorhaben aus – mit Folgen für Hunderttausende Reisende.