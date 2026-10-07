Koblenzer Löhrstraße im Wandel Köbberling: Galeria-Aus wäre schlimmer Rückschlag Katrin Steinert 07.10.2026, 12:12 Uhr

i Wenn das Galeria-Warenhaus in Koblenz (rechts) schließen und damit zum Geisterhaus werden würde, hätte das aus Sicht der Landtagsabgeordneten Anna Köbberling enorme Folgen für die Löhrstraße und die Innenstadt. Katrin Steinert

Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsmeile von Koblenz, und das große Galeria-Warenhaus ein Abschnitt prägendes Gebäude. Seit Sommer steht die Filiale auf dem Prüfstand. Ein Leerstand hätte enorme Folgen, sagt SPD-Politikerin Anna Köbberling.

Die Zukunft des Galeria-Warenhauses in der Koblenzer Löhrstraße steht immer wieder zur Diskussion – nicht erst, seitdem der Kaufhauskonzern erneut insolvent ist. Wieder ist völlig offen, wie es mit den deutschlandweit 83 Standorten weitergeht. Auf Anfrage der Redaktion ist aus der Zentrale in Düsseldorf zu Koblenz nichts zu erfahren.







Artikel teilen

Artikel teilen