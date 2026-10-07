Die Löhrstraße ist die Haupteinkaufsmeile von Koblenz, und das große Galeria-Warenhaus ein Abschnitt prägendes Gebäude. Seit Sommer steht die Filiale auf dem Prüfstand. Ein Leerstand hätte enorme Folgen, sagt SPD-Politikerin Anna Köbberling.
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Die Zukunft des Galeria-Warenhauses in der Koblenzer Löhrstraße steht immer wieder zur Diskussion – nicht erst, seitdem der Kaufhauskonzern erneut insolvent ist. Wieder ist völlig offen, wie es mit den deutschlandweit 83 Standorten weitergeht. Auf Anfrage der Redaktion ist aus der Zentrale in Düsseldorf zu Koblenz nichts zu erfahren.