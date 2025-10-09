Ein Bauwagen mit 20 Kindern am Rand zwischen Koblenzer Wohngebiet und Stadtwald – was idyllisch klingt, ist längst zu einem Streitpunkt geworden. Anwohner klagen gegen das Projekt, die Stadt wehrt sich gegen die Kritik.
Lesezeit 4 Minuten
Die Norwichstraße im Koblenzer Stadtteil Karthause ist gar nicht so leicht zu finden – zwischen sich windenden anderen Sträßchen und dem Panoramaweg liegt die kurze Straße, in der überwiegend Einfamilienhäuser stehen. Die Straße selbst ist schmal und kurvig – und das ist auch schon einer der Kritikpunkte, die die Anwohner haben: Parkplätze gibt es hier nur sehr wenige, die Durchfahrt sei schon jetzt im Berufsverkehr mit Wartezeiten verbunden, ...