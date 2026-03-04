Was vielleicht für manche ein wenig antiquiert klingt, der Weltgebetstag der Frauen, ist in der Realität eine weltweite Demonstration für Solidarität. Denn in 150 Ländern wird mehr oder weniger zeitgleich gebetet und gesungen – auch in Koblenz.
In diesem Jahr richtet sich der Blick auf Nigeria. Das Land im Westen Afrikas haben auch die beiden Koblenzerinnen Waltraud Scheer und Hedi Preußer erstmals näher betrachtet, als sie sich mit den Vorbereitungen zum diesjährigen Weltgebetstag beschäftigt haben.