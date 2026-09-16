Viele Frauen, die im Koblenzer Frauenhaus ankommen, haben fast nichts dabei. Bis Sozialleistungen für sie geregelt sind, überbrückt oft der Förderverein des Frauenhauses mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten, ein wenig Bargeld. So läuft das Engagement.
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Eine Bewohnerin kommt neu im Koblenzer Frauenhaus an, geflohen vor einem gewalttätigen Partner, und braucht wenigstens ein paar Schulhefte für ihr Kind? Das regelt der Förderverein Frauenhaus. Eine andere hat kaum Kleidung für sich und ihre Kinder einpacken können, als sie ihren Mann verließ, der sie schlug und drangsalierte?