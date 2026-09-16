Förderverein Frauenhaus
Koblenzerinnen helfen Frauen in echten Notlagen
Die Vorsitzende des Fördervereins, Nora Salvadori (links) und Frauenhaus-Leiterin Alexandra Neisius arbeiten seit vielen Jahren
Die Vorsitzende des Fördervereins, Nora Salvadori (links) und Frauenhaus-Leiterin Alexandra Neisius arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Der Förderverein unterstützt die Frauen und Kinder im Schutzhaus.
Katja Maur

Viele Frauen, die im Koblenzer Frauenhaus ankommen, haben fast nichts dabei. Bis Sozialleistungen für sie geregelt sind, überbrückt oft der Förderverein des Frauenhauses mit Lebensmitteln, Hygieneprodukten, ein wenig Bargeld. So läuft das Engagement.

Lesezeit 3 Minuten
Eine Bewohnerin kommt neu im Koblenzer Frauenhaus an, geflohen vor einem gewalttätigen Partner, und braucht wenigstens ein paar Schulhefte für ihr Kind? Das regelt der Förderverein Frauenhaus. Eine andere hat kaum Kleidung für sich und ihre Kinder einpacken können, als sie ihren Mann verließ, der sie schlug und drangsalierte?
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