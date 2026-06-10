Zu wenig Sicherheit im ÖPNV? Koblenzerin sagt: Mit Rollator im Bus ist es gefährlich Doris Schneider 10.06.2026, 09:43 Uhr

i Mit dem Rollator in Koblenz Bus zu fahren, dazu gehört Mut, sagt eine ältere Koblenzerin. Denn die meisten Fahrer fahren los, wenn die Passagiere noch nicht sitzen. Sie traut sich mittlerweile nicht mehr - und muss Taxi fahren, wenn etwas Dringendes in der Stadt zu erledigen ist. Doris Schneider

Mittlerweile fährt sie nicht mehr in die Stadt – nach einem kleinen Unfall im Bus in Koblenz traut sich eine 80-jährige Rollator-Nutzerin nicht mehr in den ÖPNV. Und vielen ihrer Bekannten geht es genauso. Soll man als alter Mensch zu Hause bleiben?

Lange Zeit war sie sehr unerschrocken, traute sich im Gegensatz zu vielen ihrer Bekannten noch, mit dem Bus zu fahren, erzählt eine 80-jährige Koblenzerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Kritische Situationen gab es oft genug, aber sie ließ sich nicht beirren.







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