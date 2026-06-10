Mittlerweile fährt sie nicht mehr in die Stadt – nach einem kleinen Unfall im Bus in Koblenz traut sich eine 80-jährige Rollator-Nutzerin nicht mehr in den ÖPNV. Und vielen ihrer Bekannten geht es genauso. Soll man als alter Mensch zu Hause bleiben?
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Lange Zeit war sie sehr unerschrocken, traute sich im Gegensatz zu vielen ihrer Bekannten noch, mit dem Bus zu fahren, erzählt eine 80-jährige Koblenzerin im Gespräch mit unserer Redaktion. Kritische Situationen gab es oft genug, aber sie ließ sich nicht beirren.