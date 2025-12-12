Aus Liebe zu Japan Koblenzerin bemalt Turnschuhe mit Animefiguren Ulrike Platten-Wirtz 12.12.2025, 14:00 Uhr

i Katharina Jungbluth bemalt Turnschuhe mit individuellen Motiven. Am liebsten sind ihr dabei Figuren aus japanischen Comicserien. Ulrike Platten-Wirtz

Costumized Schuhe sind zurzeit der Hit im Internet. Gemeint sind individuell gestaltete Sneaker. Was es damit auf sich hat, erklärt Katharina Jungbluth aus Koblenz. Sie bemalt Turnschuhe mit Motiven aus der japanischen Comicwelt.

Wenn Katharina Jungbluth Japanisch spricht, glaubt man eine Muttersprachlerin vor sich zu haben, so leicht kommen ihr die fremden Worte über die Lippen. Die Liebe zur japanischen Kultur hat die 25-jährige Wirtschaftsingenieurin im vergangenen Sommer ins Land der aufgehenden Sonne geführt.







