Räumungsverkauf in Löhrstraße Koblenzer zu Listmann-Ende: „Ein Verlust für die Stadt“ 30.10.2025, 17:00 Uhr

i Listmann in Koblenz schließt: Der Ausverkauf hat begonnen. Katrin Steinert

Der Ausverkauf bei Listmann in der Koblenzer Löhrstraße hat am Donnerstag begonnen. Die Kunden strömen mit unterschiedlichen Zielen in „Das Haus für Kreative“. Viele bedauern, dass es keinen Nachfolger für den Traditionsbetrieb in Koblenz gibt.

Manche stöbern nur, andere kaufen Karten oder kleine Dinge für den Adventskalender. Einige nutzen den Räumungsverkauf bei Listmann, um gezielt ihr Pinsel-, Papier und Handarbeitslager aufzufrischen: Am Donnerstag herrscht Hochbetrieb im Haus für Kreative in der Löhrstraße.







