500 Stellen sollen wegfallen
Koblenzer ZF-Standort: Verhandlungen gehen weiter
Das ZF-Werksgelände im Koblenzer Stadtteil Kesselheim. Hier arbeiten rund 2050 Menschen.
Das ZF-Werksgelände im Koblenzer Stadtteil Kesselheim. Hier arbeiten rund 2050 Menschen.
Ingo Beller

Vor einem Jahr wurde bekannt, dass Automobilzulieferer ZF in Koblenz rund 500 Stellen streichen will. Betriebsrat und Gewerkschaft wollen das verhindern. Etliche Verhandlungsrunden später gibt es noch immer kein Ergebnis. So geht es nun weiter.

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Beide Seiten haben ihre Verhandlungspositionen immer wieder klargemacht: Automobilzulieferer ZF will in seinem Werk in Koblenz-Kesselheim rund 500 der derzeit 2050 Stellen streichen. Für Betriebsrat und Gewerkschaft ist die Zahl deutlich zu hoch. Sie fordern zudem eine klare Perspektive und ein Konzept für den Standort.
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