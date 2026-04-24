41 Einheiten entstehen
Koblenzer Wohnbauprojekt Campusvillen eingeweiht
Das Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich ist eingeweiht worden.
Das Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich ist eingeweiht worden.
Ruth Tran

41 Wohnungen, vor allem für Azubis und Studierende: Im Koblenzer Stadtteil Metternich ist jetzt das Wohnbauprojekt Campusvillen offiziell eingeweiht worden – mit einer Gesamtwohnfläche von 2500 Quadratmetern. 

Lesezeit 1 Minute
Der Name klingt so, als sei eher ein erhabener und betuchter Kreis adressiert. Dabei richtet sich das Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich „gezielt an Menschen mit geringerem Einkommen, Auszubildende und Studierende“, wie es in einer Pressemeldung der Böker & Paul AG heißt.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren