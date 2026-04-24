41 Einheiten entstehen Koblenzer Wohnbauprojekt Campusvillen eingeweiht Jan Lindner 24.04.2026, 11:00 Uhr

i Das Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich ist eingeweiht worden. Ruth Tran

41 Wohnungen, vor allem für Azubis und Studierende: Im Koblenzer Stadtteil Metternich ist jetzt das Wohnbauprojekt Campusvillen offiziell eingeweiht worden – mit einer Gesamtwohnfläche von 2500 Quadratmetern.

Der Name klingt so, als sei eher ein erhabener und betuchter Kreis adressiert. Dabei richtet sich das Wohnbauprojekt Campusvillen im Koblenzer Stadtteil Metternich „gezielt an Menschen mit geringerem Einkommen, Auszubildende und Studierende“, wie es in einer Pressemeldung der Böker & Paul AG heißt.







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