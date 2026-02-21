Landtagskandidat von Heusinger Koblenzer will weiter für grüne Themen im Land kämpfen Katrin Steinert 21.02.2026, 18:00 Uhr

i Carl-Bernhard von Heusinger ist Direktkandidat der Koblenzer Grünen für die bevorstehende Landtagswahl. Der Abgeordnete möchte erneut ins Mainzer Parlament einziehen. Katrin Steinert

Der Direktkandidat der Koblenzer Grünen, Carl-Bernhard von Heusinger, hat bereits die vergangenen fünf Jahre im Landtag für grüne Themen gekämpft und möchte das weiter tun. Er liebt es, als Netzwerker in Mainz Strippen zu ziehen. Eine Begegnung.

„Berni“ nennen ihn seine Parteifreunde in Koblenz. Im Fraktionsumfeld des Mainzer Landtags, dem Carl-Bernhard von Heusinger seit fünf Jahren angehört, heißt er einfach nur „CB“.Seine beiden Spitznamen sind insofern interessant, als dass sie für zwei Seiten des Grünen-Direktkandidaten im Koblenzer Wahlkreis gelesen werden können: Berni steht dann für die lockere, offene, fast jungenhafte Art des 57-Jährigen, mit dem man gern ein Bier trinkt und ...







Artikel teilen

Artikel teilen