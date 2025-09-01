Ende September schließt das Koblenzer Weindorf. Es muss saniert werden. Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war das berühmte Lokal in den 1980er-Jahren indes gleich mehrfach. Dahinter steckte kriminelle Energie.

Auf Jahre bleibt das Weindorf ab Ende September geschlossen. Der Grund sind großflächige Sanierungsarbeiten von 2026 an. Ein Ausflug in die Geschichte des 100 Jahre alten Fachwerkensembles zeigt: Saniert werden muss der Touristenmagnet nicht zum ersten Mal. In den 1980er-Jahren war die Ursache für die Arbeiten aber geradezu dramatisch: Gleich zweimal wurde Feuer gelegt.

In beiden Fällen – 1985 und 1987 – berichtete unser späterer Chefredakteur Peter Burger für unsere Zeitung. So schrieb er am Montag, 23. November 1987, von einem Schaden in Millionenhöhe. Bei dem Brand wurde der erst wenige Monate zuvor renovierte alte Teil des Hauses „Mittelrhein“ mit der zentralen Getränke- und Essensausgabe völlig zerstört. Auch die darüber liegenden Büro- und Wohnräume waren nicht mehr nutzbar. Das Feuer wurde dem Bericht zufolge um halb 5 in der Frühe bemerkt. Unser Redakteur schilderte damals: „Erst mit Steckleitern, später mit der Drehleiter von der Rheinseite aus gelangten die Wehrleute an den Dachstuhl. Nach einer Dreiviertelstunde hatten Brandamtmann Günter Joebges und seine Mannschaft das Feuer unter Kontrolle.“

i Am Montag, 23. November 1987, berichtete unsere Zeitung von einem Brand mit Millionenschaden. Alexander Thieme-Garmann

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten Einbrecher das Feuer gelegt. Sie hatten zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr Fenster am Gebäude eingeschlagen, waren in das Haus eingedrungen und hatten die Räume nach Geld und Wertsachen durchwühlt. In einer ersten Reaktion zeigte sich der damalige Weindorf-Pächter Erich Lunnebach halbwegs erleichtert: „Zum Glück können wir die drei anderen Häuser voll nutzen“, wird Lunnebach in der Zeitung zitiert.

Um einiges dramatischer verlief der Brandanschlag knapp drei Jahre zuvor. Am Dienstag, 26. Februar 1985, konnte man in der Rhein-Zeitung lesen: „Rund eine Viertelmillion D-Mark Sachschaden entstand bei einem Großfeuer in der Nacht zum Sonntag, das höchstwahrscheinlich auf vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen ist. Nur der raschen Entdeckung des Feuers ist es zu verdanken, dass sechs Menschenleben, darunter die zweier Kinder, gerettet werden konnten und die malerischen Fachwerkhäuser nicht vernichtet wurden.“

i Beinahe tödlich endete ein Feuer im Februar 1985. Alexander Thieme-Garmann

Vom Brand betroffen war das Haus „Zur Traube“, in dessen Obergeschoss sich die Zimmer des Kochs Jürgen Bender, eines Kellners und des Hausmeisterehepaares mit seinen Kindern im Alter von vier und acht Jahren befanden. Der Koch, der gegen 2.30 Uhr von seiner Schicht zurückgekehrt war, nahm im Zimmer Brandgeruch wahr, auf den bald schon der erste Qualm folgte. „Bevor sich die Flammen in den Zimmern ausbreiten konnten, alarmierte der Koch seine Mitbewohner, die sich buchstäblich in letzter Sekunde durch den noch verschneiten und vereisten Weinberg nur halb bekleidet retten konnten“, schrieb unsere Zeitung seinerzeit.

Das Feuer griff vom Dachstuhl aus auf das Haus „Zum Roten Ochsen“ über. Bevor es jedoch zu einer Verpuffung kam, hatte die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr die Lage im Griff. Die Schadensbilanz stellte sich wie folgt dar: In Mitleidenschaft gezogen wurden die beiden Obergeschosse und die Außentoilettenanlage, während die Gasthäuser verschont blieben.

Weindorf-Pächter Erich Lunnebach gab sich in einem ersten Statement damals zuversichtlich: „Bis zum Saisonauftakt wird der Schaden mit Sicherheit behoben sein.“ Die Redaktion mutmaßte damals: „Hätte der Koch das Feuer nicht bemerkt, wären vermutlich alle sechs im Qualm erstickt – das Weindorf stünde heute nicht mehr.“Bereits acht Wochen zuvor hatten Unbekannte übrigens schon einmal ein Feuer gelegt, das aber bald von selbst ausging.

Im Gegensatz zu den Bränden der 1980er-Jahre ist der aktuelle Anlass für die Schließung des Weindorfs unspektakulär: Die Gebäude sind einfach in die Jahre gekommen. Die Stadt hat die Sanierung mit einer Neuausschreibung der Pacht verknüpft. ﻿