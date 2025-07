An lauen Sommerabenden sitzen Einheimische und Touristen im schattigen Innenhof des Weindorfs, viele Familienfeiern laufen hier, Stammtische treffen sich, sonntags wird gebruncht: Das Koblenzer Weindorf, vor 100 Jahren zur Reichsausstellung Deutscher Wein aufgebaut, ist eine beliebte Gastronomie, auch wenn die Lage durch den Neubau der Pfaffendorfer Brücke schwieriger geworden ist. Aber das Weindorf ist in die Jahre gekommen, muss saniert werden. Danach soll es mit einem neuen Konzept starten – wie das aussehen kann, wird gerade geprüft.

Die Stadt hat nun ein sogenanntes öffentliches Interessenbekundungsverfahren veröffentlicht, „um leistungsfähige, kreative Gastronomiebetriebe für die zukünftige Nutzung des historischen Ensembles in den Kaiserin-Augusta-Anlagen zu finden“, so die Koblenz-Touristik in einer Pressemitteilung. Die Bewerbungsfrist endet am 15. August.

Eröffnet wird das „neue“ Weindorf dann wohl erst im Jahr 2030, wie der Zeitplan zeigt, den die Koblenz-Touristik auflegt: Danach sollen die Kurzkonzepte interessierter Gastronomen für das Weindorf bis Mitte August 2025 eingehen, im Herbst sollen Verwaltung und politische Gremien eine Auswahl von bis zu drei Favoriten treffen, in den Jahren 2026 bis 2029 soll die Bau- und Techniksanierung des Ensembles erfolgen, und ab 2030 soll das Weindorf mit neuem Gastrokonzept eröffnet werden.

Betreiber soll selbst auch investieren

Gesucht wird nun ein Gastronomiekonzept, „das die 100-jährige Wein- und Gastgebertradition erhält, regionale Küche in den Mittelpunkt stellt und das Potenzial der Räumlichkeiten für Events wie Hochzeiten oder Gruppenreisen ausschöpft“, so die Koblenz-Touristik. Mögliche Betreiber sollen bereit sein, selbst Geld zu investieren, denn sie sollen sich an Innenausbau und gastronomischer Ausstattung beteiligen.

i Das Weindorf besteht aus vier Häusern, im Innenhof sitzen Gäste besonders gern im Sommer. Doris Schneider

Das Weindorf kann „durch einen starken Einzelpächter“ als ein Gesamtbetrieb geführt werden. Möglich sei aber auch „bei überzeugendem Gesamtkonzept – eine Aufteilung auf mehrere Betreiber mit unterschiedlichen Schwerpunkten“.

„Mit der Öffnung des Verfahrens stellen wir sicher, dass das Weindorf auch in den nächsten 100 Jahren ein Aushängeschild der rheinischen Gastlichkeit bleibt. Wir laden ausdrücklich alle qualifizierten Gastronom:innen ein, sich zu beteiligen“, erklärt Jochen Benekenstein-Schultheiß von der Koblenz-Touristik.

Der Pachtvertrag mit dem bisherigen Betreiber läuft regulär zum 31. Dezember aus. „Vor dem Hintergrund der geplanten Generalsanierung wurde der Vertrag nicht verlängert“, so die Koblenz-Touristik. Auf Wunsch des Pächters soll das Pachtverhältnis vorzeitig zum 31. Oktober aufgelöst werden.

„Die Koblenz-Touristik GmbH begleitet das Interessenbekundungsverfahren weiterhin als operativer Ansprechpartner“, heißt es in der Pressemitteilung. Eigentümerin ist sie indes nicht mehr: Das Weindorf ist seit dem 1. Januar 2025 Eigentum der Stadt Koblenz. „Damit ist sichergestellt, dass das beliebte Wahrzeichen am Rheinufer dauerhaft in städtischer Hand bleibt.“

Interessenten können ein Kurzkonzept (maximal zehn Seiten) digital oder postalisch an die Koblenz-Touristik GmbH, Jochen Benekenstein-Schultheiß, Bahnhofstraße 7, 56068 Koblenz, oder E-Mail an liegenschaften@koblenz-touristik.de senden. Ein Online-Formular steht ebenfalls bereit: www.koblenz-touristik.de/geschaeftsfelder/liegenschaften/weindorf.