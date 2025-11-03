Koblenzer Weindorf: So läuft die Betreibersuche

Das Koblenzer Weindorf war ein beliebter gastronomischer Anlaufpunkt in der Stadt: für Koblenzer und Touristen. Derzeit steht es ohne Pächter da. Neue Interessenten – im besten Fall Gastroprofis mit Kapital – sollen sich schon bald vorstellen.
Lesezeit 2 Minuten
Das Koblenzer Weindorf sucht bekanntlich einen neuen Pächter. Möglichst einen Gastroprofi, der etwas Kleingeld mitbringt, um die notwendigen wie umfangreichen Sanierungsarbeiten (mit) stemmen zu können. Ist die-, der- oder sind diejenigen ausgemacht und für gut befunden worden, wird auch klar sein, welche Art von Gastronomie das Weindorf künftig beherbergt.