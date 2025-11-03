Interessenten stellen sich vor Koblenzer Weindorf: So läuft die Betreibersuche 03.11.2025, 15:00 Uhr

i Für das Koblenzer Weindorf wird ein neuer Betreiber gesucht. Matthias Kolk

Das Koblenzer Weindorf war ein beliebter gastronomischer Anlaufpunkt in der Stadt: für Koblenzer und Touristen. Derzeit steht es ohne Pächter da. Neue Interessenten – im besten Fall Gastroprofis mit Kapital – sollen sich schon bald vorstellen.

Das Koblenzer Weindorf sucht bekanntlich einen neuen Pächter. Möglichst einen Gastroprofi, der etwas Kleingeld mitbringt, um die notwendigen wie umfangreichen Sanierungsarbeiten (mit) stemmen zu können. Ist die-, der- oder sind diejenigen ausgemacht und für gut befunden worden, wird auch klar sein, welche Art von Gastronomie das Weindorf künftig beherbergt.







