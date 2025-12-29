Koblenzer Weihnachtsmarkt wird immer beliebter

Noch bis Sonntag, 4. Januar, ist der Koblenzer Weihnachtsmarkt auf den meisten Plätzen geöffnet – unter dem Namen „Winterzeit“. Marktorganisator Marco Koenitz ist jedenfalls schon jetzt zufrieden. Und nicht nur er.
Lesezeit 2 Minuten
„Ich glaube, es werden jedes Jahr mehr Menschen“, sagt Marco Koenitz zufrieden. Der Weihnachtsmarkt-Organisator blickt bei einer Tasse Kaffee auf die zurückliegenden Wochen zurück: „Die ganze Stadt profitiert von dem Weihnachtsmarkt“, ist er sicher. Die Händler selbst, die Firma Koenitz, aber auch der Einzelhandel in der Stadt, die Gastronomie und die Hotellerie.