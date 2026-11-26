Malwettbewerb auf Görresplatz Koblenzer Weihnachtsmarkt mit Kinderaugen gesehen 26.11.2026, 15:00 Uhr

i In der Abenddämmerung fangen die Lichter auf dem Görresplatz an zu leuchten. Der Platz, der sich in den vergangenen Jahren zum Familientreffpunkt entwickelt hat, wird um eine Attraktion reicher. Sascha Ditscher/Archiv. Sascha Ditscher

Ein knallroter VW-Oldtimer wird in der Adventszeit auf dem Koblenzer Görresplatz zum Weihnachtspostamt der besonderen Art. Statt Wunschzetteln sollen darin selbst gemalte Bilder vom Weihnachtsmarkt landen. Die schönsten werden prämiert.

Wie sieht der Koblenzer Weihnachtsmarkt eigentlich mit Kinderaugen aus? Sind es die vielen funkelnden Lichter, die liebevoll geschmückten Buden, das Karussell oder die schönen Momente mit der Familie, die in Erinnerung bleiben? Ein Malwettbewerb lädt Kinder bis einschließlich zehn Jahre dazu ein, ihre Eindrücke vom Koblenzer Weihnachtsmarkt auf Papier festzuhalten.







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