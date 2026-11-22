Das Wetter ist für die nächsten Tage genau richtig gemeldet: Es wird kalt, überwiegend trocken, und für Donnerstag ist sogar ein wenig Schnee vorhergesagt. Nach einem verregneten Start am Freitagabend beste Anfangsbedingungen für den Weihnachtsmarkt.
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Das große Karussell am Zentralplatz dreht sich, die Buden haben geöffnet, und das Wetter am Samstag war mit Sonne und kühlen Temperaturen genau richtig für das Auftaktwochenende: Der Koblenzer Weihnachtsmarkt ist auf sieben Plätzen in der Altstadt eröffnet.