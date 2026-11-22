Große Eröffnung am Wochenende Koblenzer Weihnachtsmarkt: Jetzt wird es festlich Doris Schneider 22.11.2026, 19:00 Uhr

i Der Kugelbaum am Zentralplatz ist an eine andere Stelle gerückt und war schon im vergangenen Jahr ein beliebtes Fotomotiv. Alexej Zepik

Das Wetter ist für die nächsten Tage genau richtig gemeldet: Es wird kalt, überwiegend trocken, und für Donnerstag ist sogar ein wenig Schnee vorhergesagt. Nach einem verregneten Start am Freitagabend beste Anfangsbedingungen für den Weihnachtsmarkt.

Das große Karussell am Zentralplatz dreht sich, die Buden haben geöffnet, und das Wetter am Samstag war mit Sonne und kühlen Temperaturen genau richtig für das Auftaktwochenende: Der Koblenzer Weihnachtsmarkt ist auf sieben Plätzen in der Altstadt eröffnet.







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