Etwa 100 Buden in der Altstadt Koblenzer Weihnachtsmarkt beginnt in gut drei Wochen 29.10.2025, 10:24 Uhr

i Das Denkmal von Johannes Müller scheint auf dem Dach eines Weihnachtsmarkthäuschens auf dem Koblenzer Jesuitenplatz zu stehen. Der Aufbau läuft, am 21. November ist Eröffnung. Doris Schneider

Morgen, Kinder, wird’s was geben – nein, morgen noch nicht. Aber am 21. November eröffnet in Koblenz der Weihnachtsmarkt – alle Jahre wieder am Freitag vor Totensonntag. Es ist die größte Veranstaltung, die es in Koblenz gibt.

Die Vorboten sind schon fast in der ganzen Koblenzer Alt- und Innenstadt zu sehen: Auf dem Zentralplatz, dem Jesuitenplatz, dem Görresplatz stehen schon die ersten Weihnachtsmarktbuden. Noch etliche kommen dazu, ganz zuletzt werden die Häuschen auf dem Münzplatz aufgestellt.







