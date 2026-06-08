Nach tagelangem Defekt
Koblenzer Wasserspielplatz wieder in Betrieb
Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz ist wieder in Betrieb.
Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz ist wieder in Betrieb.
Stadt Koblenz / Verena Groß

Er war mehrere Tage defekt, jetzt ist der beliebte Wasserspielplatz in Koblenz am Deutschen Eck wieder in Betrieb. Dies und einige Einzelheiten teilt die Stadt am Montagnachmittag mit. 

Lesezeit 1 Minute
Der städtische Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz ist ab sofort wieder in Betrieb. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Demnach sei in den vergangenen Tagen ausgefallene elektronische Steuerung repariert worden. Nach dem Austausch mehrerer defekter Bauteile und erfolgreichen Funktionstests wurden die Pumpen wieder eingeschaltet, und es darf gespielt werden.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren