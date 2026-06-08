Nach tagelangem Defekt Koblenzer Wasserspielplatz wieder in Betrieb 08.06.2026, 16:04 Uhr

i Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz ist wieder in Betrieb. Stadt Koblenz / Verena Groß

Er war mehrere Tage defekt, jetzt ist der beliebte Wasserspielplatz in Koblenz am Deutschen Eck wieder in Betrieb. Dies und einige Einzelheiten teilt die Stadt am Montagnachmittag mit.

Der städtische Wasserspielplatz am Deutschen Eck in Koblenz ist ab sofort wieder in Betrieb. Das teilte die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mit. Demnach sei in den vergangenen Tagen ausgefallene elektronische Steuerung repariert worden. Nach dem Austausch mehrerer defekter Bauteile und erfolgreichen Funktionstests wurden die Pumpen wieder eingeschaltet, und es darf gespielt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen