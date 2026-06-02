Mehrere defekte Teile
Koblenzer Wasserspielplatz bleibt vorerst ausgeschaltet
Auf dem Wasserspielplatz am Deutschen Eck fließt seit wenigen Tagen kein Wasser mehr. Grund dafür ist ein technischer Defekt.
Auf dem Wasserspielplatz am Deutschen Eck fließt seit wenigen Tagen kein Wasser mehr. Grund dafür ist ein technischer Defekt.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Kinder sind traurig, Eltern sauer – und nicht nur sie. Viele Menschen in und um Koblenz reagieren empört, dass der Wasserspielplatz nahe dem Deutschen Eck wieder defekt ist – zum x-ten Mal in den vergangenen Jahren, mit teils langer Bearbeitungszeit.

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Die defekten Teile konnten identifiziert werden – das ist die gute Nachricht zum Koblenzer Wasserspielplatz nach den Untersuchungen am Montag. Die schlechte: Der Wasserspielplatz bleibt vorerst weiter ausgeschaltet.In der Pressemitteilung ist der aktuelle Fall zusammengefasst: Am Donnerstag musste der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen die elektronische Steuerung aus Sicherheitsgründen abschalten.

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