Kinder sind traurig, Eltern sauer – und nicht nur sie. Viele Menschen in und um Koblenz reagieren empört, dass der Wasserspielplatz nahe dem Deutschen Eck wieder defekt ist – zum x-ten Mal in den vergangenen Jahren, mit teils langer Bearbeitungszeit.

Die defekten Teile konnten identifiziert werden – das ist die gute Nachricht zum Koblenzer Wasserspielplatz nach den Untersuchungen am Montag. Die schlechte: Der Wasserspielplatz bleibt vorerst weiter ausgeschaltet.

In der Pressemitteilung ist der aktuelle Fall zusammengefasst: Am Donnerstag musste der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen die elektronische Steuerung aus Sicherheitsgründen abschalten.