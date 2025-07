Eine geplante Wald-Kita auf der Koblenzer Karthause stößt bei Anwohnern auf Kritik. Einer der Punkte, die ihnen negativ aufstoßen, ist der Betreiber, der die Wald-Kita führen will. In anderen Städten hat man mit dem Verein Erfahrungen gesammelt.

Die Diskussionen um eine geplante Wald-Kita in Koblenz reißen nicht ab: Unter anderem kritisieren die Anwohner den geplanten Betreiber, den Verein SenseAbilityAcademy, der in mehreren Bundesländern bereits 13 Wald-Kitas betreibt. Die Kinder sollen im Einklang mit der Natur leben und lernen.

Eine Gemeinde aus Süddeutschland hat eine Wald-Kita unter dessen Trägerschaft kürzlich abgelehnt – zwei Kitas in der Stadt werden von dem Verein bereits geführt, und das ändert sich auch nicht. Für die neue Kita in Rheinfelden aber hat die Gemeinde nun eine andere Lösung gefunden.

„In der Tat hat der Gemeinderat in Rheinfelden nach einer langen Diskussion, die mehrfach in den Gremien behandelt wurde, beschlossen, die angedachte Naturkita in Eigenregie zu betreiben“, so Chantal Hommes-Olaf, Leiterin der Stabsstelle Medien und Grafik in der badischen Stadt mit rund 34.000 Einwohnern, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Kritik an abgebrochenen Eingewöhnungsphasen, fehlenden Elterngesprächen und häufigem Personalwechsel

Ein Blick in die Unterlagen zeigt: Der Verein SenseAbilityAcademy hatte sich in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren als bestes Angebot durchgesetzt. Allerdings monierte der Gesamtelternbeirat: Der Verein, der in der Stadt nahe der Schweizer Grenze bereits zwei weitere Kitas betreibt, sei massiven Vorwürfen ausgesetzt. Es gehe dabei um abgebrochene Eingewöhnungsphasen, fehlende Elterngespräche, häufigen Personalwechsel sowie Abweichungen vom pädagogischen Konzept.

„Auch wenn mittlerweile ein konstruktiver Austausch zwischen dem Träger und dem Gesamtelternbeirat durch die Stadt aufgegleist werden konnte, überwog bei den Fraktionen die Skepsis. Sie sahen ihre Bedenken nicht ausgeräumt und mehrheitlich keine Grundlage, um dem Betreiber eine weitere Einrichtung ,anzuvertrauen’“, heißt es vonseiten der Stadt Rheinfelden.

Gemeinde Rheinfelden übernimmt die Kita nun selbst

Im Gemeinderat gab es lange Diskussionen, denn: „Auf der einen Seite werden dringend Betreuungsplätze benötigt. Aktuell warten rund 200 Kinder auf einen Kindergartenplatz“, heißt es vonseiten der Stadt. Auf der anderen Seite müsse, so der Gemeinderat unisono, die Qualität im Bereich der frühkindlichen Bildung und Betreuung gewährleistet sein. Auch dies sei man den Familien schuldig.

Die Gemeinde Rheinfelden hat sich nun entschlossen, den Träger abzulehnen und die Kita in Eigenregie zu führen. Dadurch verzögere sich zwar die Eröffnung, und der städtische Haushalt werde stärker belastet, aber das nehme man in Kauf.

In Koblenz ist es so, dass der Verein SenseAbilityAcademy schon vor vielen Jahren auf die Stadt zugekommen ist und einen Antrag auf Errichtung einer Wald-Kita mit Bauwagen gestellt hat. Dem Antrag wurde in allen Gremien zugestimmt, und nun läuft der Bau auf der Karthause, gegen den Anwohner protestieren und auch einen Einspruch eingelegt haben.

Vor allem der Verkehr in der engen Norwichstraße und der Betreiber stehen im Mittelpunkt der Kritik. Zeitgleich prüft das Landesjugendamt derzeit, ob der Betreiber zugelassen werden soll. Das ist ein übliches Verfahren und ganz unabhängig von der Anwohnerkritik.