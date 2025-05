Es hat etwas Gespenstisches, wenn in der Nacht nicht wie gewohnt die Straßenlaternen ihr, wenn auch schummriges, Licht auf den Bürgersteig werfen. In der Koblenzer Vorstadt war es die zweite dunkle Nacht.

Wieder sind die Straßen rund um den Markenbildchenweg in der Koblenzer Vorstadt in der Nacht zu Dienstag stockdunkel gewesen. Wie schon in der Nacht zuvor versagten die Straßenlaternen ihren Dienst. Nur wenige erhellte Fenster und die leuchtenden Schilder für die Zebrastreifen sorgten für Licht.

Mandy Steffens von der Pressestelle der Stadt Koblenz berichtet: „Gestern Abend ist anscheinend wieder die Beleuchtung in der Kurfürstenstraße/Südallee ausgefallen.“ Eine Bürgerin habe die Stadt darauf aufmerksam gemacht. Und die Kollegen hätten sofort reagiert: „Heute Morgen wurde direkt als Erstes der entsprechende Empfänger getauscht. Es sollte also keinen Ausfall der Beleuchtung mehr geben.“

Bereits in der Nacht zuvor lagen die Straßenabschnitte im Dunkeln. „Der Empfänger im Schaltschrank im Markenbildchenweg hat den zentralen Einschaltbefehl nicht verarbeitet und blieb aus“, erklärte Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak den Hintergrund. So etwas könne passieren. Der Bereitschaftsdienst sei noch in der Nacht zu Montag ausgerückt und habe den Schaden an Ort und Stelle behoben. Offenbar war der Empfänger aber tatsächlich defekt, was nun behoben ist.