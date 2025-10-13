Von manchen schon in Gebrauch Koblenzer Verkehrsbetriebe basteln an einer neuen App 13.10.2025, 10:00 Uhr

Abonnenten des Deutschlandtickets nutzen sie schon. Und perspektivisch soll die „kovApp“ der Koblenzer Verkehrsbetriebe allen Kunden des Koblenzer Busverkehrs Vorteile bieten. Was geplant ist – und wie die Umstellung bisher geklappt hat.

Ticket buchen, Fahrpläne checken, Fahrkarte vorzeigen: Eine neue App der Koblenzer Verkehrsbetriebe (Koveb) soll das Busfahren in Koblenz perspektivisch smarter gestalten. Abonnenten des Deutschlandtickets nutzen die „kovApp“ schon jetzt. Im nächsten Jahr soll sie mit mehr Funktionen für alle ÖPNV-Nutzer in der Stadt zur Verfügung stehen.







