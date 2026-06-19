Gravierende Folgen befürchtet Koblenzer Verein Smart kritisiert FOC-Verdopplung Jan Lindner 19.06.2026, 14:00 Uhr

i Das Factory Outlet Center in Montabaur wird sich verdoppeln. Koblenzer Einzelhändler kritisieren das immer noch sehr deutlich. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Das Montabaurer Factory Outlet Center (FOC) wird sich verdoppeln, die Stadt Koblenz klagt nicht dagegen. Und die Koblenzer Einzelhändler? Sind darüber enttäuscht, kritisieren die FOC-Erweiterung und befürchten gravierende Folgen für die Innenstadt.

Natürlich haben auch die Koblenzer Einzelhändler genau verfolgt, welche Wendung die Sache genommen hat. 2019 wurde öffentlich, dass das Factory Outlet Center (FOC) in Montabaur seine Verkaufsfläche deutlich erweitern will. In Koblenz, Limburg, Mayen, Andernach, Diez, Neuwied waren sie entsetzt und wollten dagegen klagen.







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