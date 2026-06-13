Blockbuster, was zum Lachen, Action und Romantik: Das Programm des Koblenzer Uferkinos soll bei Zuschauern wieder viele Gefühle wecken. Welche elf Filme im August gezeigt werden.
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Knapp zwei Monate vor Beginn steht das Filmprogramm für das Koblenzer Uferkino fest. Vom 13. bis einschließlich zum 23. August werden auf der Schröderwiese am Schartwiesenweg in Lützel wieder an elf Abenden Filme gezeigt. Auf der jüngst veröffentlichten Liste stehen aktuelle Blockbuster, aber auch alte Klassiker – oder ihre Fortsetzung: