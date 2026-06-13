Diese Filme sind im Programm
Koblenzer Uferkino mit Dirty Dancing und Popstar-Leben
An elf Abenden werden im August wieder Filme unter freiem Himmel auf der Schröderwiese in Lützel gezeigt.
An elf Abenden werden im August wieder Filme unter freiem Himmel auf der Schröderwiese in Lützel gezeigt.
Annika Wilhelm

Blockbuster, was zum Lachen, Action und Romantik: Das Programm des Koblenzer Uferkinos soll bei Zuschauern wieder viele Gefühle wecken. Welche elf Filme im August gezeigt werden.

Lesezeit 1 Minute
Knapp zwei Monate vor Beginn steht das Filmprogramm für das Koblenzer Uferkino fest. Vom 13. bis einschließlich zum 23. August werden auf der Schröderwiese am Schartwiesenweg in Lützel wieder an elf Abenden Filme gezeigt. Auf der jüngst veröffentlichten Liste stehen aktuelle Blockbuster, aber auch alte Klassiker – oder ihre Fortsetzung:
  • 13.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren