Lachen, weinen, staunen, und das mit bis zu 700 anderen Menschen: Noch bis Ende der Woche sind große und weniger bekannte Filme im Koblenzer Uferkino zu sehen. Den Sonnenuntergang gibt es gratis dazu.

Durch enge Plastikstuhlreihen schlängeln sich die Besucher auf der Schartwiese neben dem Campingplatz. Wer Platz nimmt, hat beste Sicht auf die groß aufgebaute Leinwand – wenn nicht gerade jemand vor einem sitzt, der zwei Meter groß ist. Aber auch da gibt es Lücken, zwischen denen man hindurchschauen kann. Es ist ähnlich wie im Kino: Seinen Vordermann kann man sich eben nicht aussuchen, aber das Beste aus der Situation machen. Das und viel mehr macht das Koblenzer Uferkino so authentisch.

So ist zum Beispiel zwar nicht allzu viel Platz, um die Beine auszustrecken, und immer wieder muss man aufpassen, dass die Snacks oder das Getränk nicht von jemandem, der sich zu seinem Platz vorkämpft, versehentlich umgestoßen wird. Aber dafür wird man mit einem Sonnenuntergang belohnt – das kann „echtes“ Kino, bei dem Filmliebhaber in einem Raum sitzen statt unter freiem Himmel, nicht bieten.

Das Wetter ist jetzt geradezu perfekt, auch wenn sich der eine oder die andere vielleicht schon eine Decke einpackt, weil es nachts kühl wird: Noch bis Ende der Woche laufen bekannte und unbekannte Filme im Uferkino gegenüber vom Deutschen Eck auf der Lützeler Seite, ab 18 Uhr gibt es jeweils schon ein Vorprogramm.

Ganz unterschiedliche Filme kommen noch

Diese Filme sind noch zu sehen:

Dienstag, 19. August: Emilia Pérez (Musical-Thriller)

Mittwoch, 20. August: Heldin (Drama)

Donnerstag, 21. August: Die leisen und die großen Töne (Komödie)

Freitag, 22. August: Vena (Drama, in Kooperation mit der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung)

Samstag, 23. August: Bike Film Tour (Dokumentation)

Sonntag, 24. August: Sechs Richtige (französische Komödie).

Tickets kosten 16,50 Euro, ermäßigte Tickets 13,50 Euro. Insgesamt ist Platz für 700 Gäste pro Abend.

VIP-Tickets kosten 35 Euro, dafür gibt es einen reservierten Platz in der überdachten Lounge inklusive Popcorn oder Nachos, Softdrink, Eis und Bedienung direkt am Platz.

Im Ticket ist auch die Nutzung von Bahn und Bus im VRM-Gebiet enthalten.

Mehr Infos: www.koblenzeruferkino.de